Ambra Angiolini e Jolanda Renga sul palco del Pride di Milano | cosa c'è scritto sulle loro magliette

Al Pride di Milano, Ambra Angiolini e Jolanda Renga sono state protagoniste di un momento di grande impatto simbolico. Sulle loro magliette spiccava una frase potente: “Un no, da solo, può cambiare una vita, e tanti no messi insieme possono cambiare il mondo”. Una dichiarazione che invita alla forza del dissenso e all’unità nel promuovere il cambiamento. Continua a leggere per scoprire il significato profondo di questa frase e il messaggio che hanno voluto condividere con il pubblico.

“Un no, da solo, può cambiare una vita, e tanti no messi insieme possono cambiare il mondo” cosa simboleggia la frase cucita sulla maglietta indossata da Jolanda Renga al Pride di Milano, sul cui palco è apparsa insieme alla madre Ambra Angiolini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

