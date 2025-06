Always Shakespeare Spettacoli a Villa Severi

Domenica, Villa Severi si trasformerà in un incantevole palcoscenico all’aperto grazie agli appuntamenti del festival sperimentale "Will be Forever Shakespeare" al Parco. Questo innovativo progetto di teatro diffuso, curato da Chiara Renzi e Samuele Boncompagni, porta l’arte direttamente nel cuore della città, offrendo un’esperienza unica tra natura e cultura. Protagonista della…

Domenica con gli appuntamenti del festival sperimentale Will be Forever Shakespeare al Parco, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto: si tratta di un progetto di teatro diffuso a cura di Chiara Renzi rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni Noidellescarpediverse, con il contributo di Fondazione Cr Firenze. Protagonista della manifestazione che si articolerà su due weekend, questo e il 4, 5, 6 luglio, sarà appunto il celebre poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare che verrà declinato e raccontato da compagnie di teatro contemporaneo di livello nazionale al pubblico aretino attraverso laboratori, spettacoli e attività ed esperienze immersive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Always Shakespeare. Spettacoli a Villa Severi

