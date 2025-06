Altro che falce e martello | la tenaglia di Ruffini E Schlein ora rischia grosso

Il panorama politico italiano si infiamma: tra alleanze in evoluzione e giochi di potere, la tenaglia di Ruffini e Schleim rischia di rompersi sotto il peso delle tensioni interne. Qualcosa sta per emergere, pronto a ridefinire gli equilibri e a integrare il mosaico del campo largo. È l’ora di scelte decisive, perché solo così si potrà evitare il rischio di un flop che nessuno può permettersi.

Qualcosa, prima o poi, verrà fuori. In tempo utile per arricchire il cocktail del campo largo. Un sogno di mezza estate, sussurrato per ora a bassa voce: stemperare la caratura di sinistrasinistra della coalizione. «Non ci vota manco un moderato, andiamo a sbattere», dicono gli sherpa dell'operazione più ambita dell'anno. Così è arrivato il momento del «fai da te», come l'operazione civica dell'assessore romano Alessandro Onorato, o la gamba «pacifista» che sarà lanciata domani. Con tre nomi di peso: l'eurodeputato, già direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio; la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; il vicecapogruppo dem a Montecitorio, Paolo Ciani.