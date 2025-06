Altro che Bezos, i Mastellas celebreranno nozze d'oro vip. Attesa per la festa. «Dopo loro ci siamo noi.

Altro che Bezos: i Mastella celebreranno il loro cinquantesimo anniversario di nozze, un traguardo da veri vip! Dopo la grande festa, ci saremo noi a raccontare questa storia di amore duraturo e impegno politico, un esempio che attraversa decenni e cambiamenti. È così che nasce una leggenda nel cuore della politica italiana, e questa è solo l’inizio della nostra narrazione.

Era il 30 giugno 1975, cinquant’anni fa, quando, di lunedì, si formava uno dei matrimoni più longevi della storia della Repubblica. Quello di Sandra Lonardo e Clemente Mastella (ex Dc, Ccd, Cdr, Udr, Udeur, FI, Pdl e Noi campani, nel 2021 ha fondato Ndc). Testimone Ciriaco De Mita, prima impegnato a Roma in un’importante riunione della direzione nazionale della Democrazia cristiana. A ricostruire le nozze è Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Cinquant’anni dopo festeggeranno l’anniversario, sempre a Ceppaloni (Benevento) e sempre nella chiesa di San Giovanni Battista. I coniugi Mastella, Clemente e Sandra Lonardo ricevono da Papa Leone XIV la benedizioni delle fedi per le loro nozze d’oro. 🔗 Leggi su Open.online