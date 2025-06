Altri cento morti a Gaza Trump insiste | ora tregua Netanyahu tira dritto

Nuovi ordini di evacuazione, si allargano le operazioni. Ma anche Hamas frena sull’offerta Usa: non ci fidiamo. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Altri cento morti a Gaza. Trump insiste: ora tregua. Netanyahu tira dritto

In questa notizia si parla di: cento - morti - gaza - trump

Massacro a Gaza, più di cento morti in un solo giorno - Un violento attacco in corso a Gaza ha provocato oltre cento morti in un solo giorno. La devastazione inflitta da Israele segna un drammatico aumento del conflitto, lasciando dietro di sé un panorama desolante di sofferenza e morte.

Gaza, cento morti in 24 ore per i raid israeliani. «In ospedale arrivano decine e decine di cadaveri». Vai su Facebook

#Israele attacca l'. #Iran , colpiti siti nucleari. Teheran lancia 100 droni. Trump avvisato in anticipo. https://rainews.it/maratona/2025/06/gaza-bombe-israele-fame-morti-bambini-feriti-in-italia-adam-curato-al-niguarda-tajani-a0cf667a-86f5-431c-a908-44b2f0492 Vai su X

Altri cento morti a Gaza. Trump insiste: ora tregua. Netanyahu tira dritto; Nuovi raid a Gaza, oltre 100 morti in 24 ore; Così hanno sepolto il diritto internazionale.

Gaza, nuovo ordine di evacuazione dell'Idf: famiglie in marcia verso il Sud della Striscia - Ma anche Hamas frena sull’offerta Usa: non ci fidiamo ... Segnala lastampa.it

Altri cento morti a Gaza. Trump insiste: ora tregua. Netanyahu tira dritto - Continua inesorabile l’avanzata dei Carri di Gedeone, con l’esercito che sta conducendo operazioni sia nel nord che nel centro di Gaza. Da informazione.it