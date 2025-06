Altra piazza anti Israele Ovadia choc | Sono antisemita Dibba attacca | Come i nazisti

Il gesto di Moni Ovadia, che ha dichiarato di essere antisemita in nome del sostegno ai palestinesi, ha suscitato scalpore e polemiche. Un'affermazione che mette in discussione i confini tra solidariet√† e odio, alimentando dibattiti sul senso di identit√† e le responsabilit√† personali. √ą un esempio lampante di come le parole possano attraversare linee delicate, lasciando il pubblico a riflettere sulla complessit√† dei rapporti internazionali e delle proprie convinzioni.

Con una sorta di equazione attraverso la quale prendere le distanze dal popolo ebraico a cui lui stesso appartiene, Moni Ovadia ha presenziato all'ennesima piazza anti Israele e dato voce a una frase choc.¬†"Se essere antisemita √®¬†essere al fianco del popolo palestinese, io sono antisemita", ha provocato l'attore e cantante di origini ebraiche sefardite dal palco di "Non in mio nome - In piazza contro il genocidio", la manifestazione ProPal organizzata ieri pomeriggio nella Piazza di Porta San Paolo, a Roma. L'artista, supportato da un nutrito gruppo di colleghi, ha denunciato "il genocidio" nella Striscia di Gaza, che a suo dire nasce da "un'ideologia sionista", e affermato che "c'√®¬†una sola soluzione possibile: uno Stato laico per tutti coloro che abitano il territorio della Palestina". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Altra piazza anti Israele. Ovadia choc: "Sono antisemita". Dibba attacca: "Come i nazisti"

