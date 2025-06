Altra cessione in attacco | lascia Napoli contatti con la neopromossa in Serie A

Il calciomercato del Napoli si anima con un’altra possibile cessione in attacco: Giuseppe Ambrosino, giovane talento classe 2003, potrebbe lasciare il club per fare spazio a nuove opportunità. Dopo le recenti partenze di Natan e Rafa Marin, i partenopei sono pronti a sfoltire ulteriormente la rosa, valutando l’addio di una promessa che potrebbe approdare in una neopromossa. La stagione è ancora lunga e le sorprese sono dietro l’angolo.

Il calciomercato della squadra partenopea non si ferma, non solo operazioni in entratata ma anche in uscita per ottimizzare la rosa degli investimenti. Il Napoli valuta la cessione di un giovane calciatore per sfoltire la rosa. Dopo la partenza di Natan e Rafa Marin, i partenopei si preparano a salutare una nuova giovane promessa dell'attacco azzurro. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 del Napoli al centro dell'attenzione di diversi club italiani. Dopo una stagione positiva in prestito al Frosinone, dove ha collezionato 5 gol e 4 assist in 37 presenze, Ambrosino ha attirato l'interesse di squadre come il Cagliari e la Cremonese.

