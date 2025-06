Alta velocità | ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli problemi sulla Milano-Bologna e a Verona

Una domenica da dimenticare per i pendolari italiani, tra ritardi di due ore sulla Roma-Napoli, guasti sui treni Milano-Bologna e Verona, e incendi che complicano ulteriormente il viaggio. La rete ferroviaria sta vivendo una vera e propria emergenza, con inconvenienti tecnici e disagi che investono l'intera Penisola. In un quadro così tumultuoso, stabilire cosa aspettarsi dal prossimo viaggio sembra ormai una sfida ardua.

