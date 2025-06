Alta montagna | morti due turisti

L'incertezza e il fascino delle alte quote si tingono di tragedia: due turisti hanno perso la vita in escursioni separate in montagne italiane. La Valtournenche e la Garfagnana sono testimoni di tragici incidenti che ricordano quanto il rispetto per la natura sia fondamentale. Questi eventi ci invitano a riflettere sull'importanza di prepararsi adeguatamente e di rispettare i limiti in ambienti così estremi, affinché la passione per la montagna possa rimanere un'esperienza sicura e indimenticabile.

20.41 Una escursionista di 59 anni è morta sul Grand Tournalin, in Valtournenche, Valle d'Aosta. A causa di una scivolata la donna è precipitata poco sotto la vetta, a 3.200 metri di quota, ed è caduta lungo la montagna per 150 metri. A dare l'allarme è stata una coppia di amici che era con lei. Un altro turista di 62 anni è morto sui monti della Garfagnana. L'uomo è precipitato per 30 metri da un sentiero fra il Monte Grondilice (quinta cima delle Alpi Apuane a 1.809 metri) e la Forbice Era in gita con la moglie. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

