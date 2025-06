Almasri spunta la lettera mandata dalla Libia all'Italia per liberare il generale

Emergono nuovi dettagli nel caso Almasri, scatenando un vivace dibattito sulla diplomazia e la giustizia internazionale. Una lettera inviata dall'ambasciatore libico al ministro degli Esteri Antonio Tajani rivela una richiesta di rimpatrio del generale accusato di gravi crimini. Questa documentazione potrebbe cambiare le sorti dell'indagine e il modo in cui viene percepita la gestione diplomatica italiana. Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa intricata vicenda.

Emergono nuovi documenti nel caso Almasri. In particolare, è stata pubblicata la lettera inviata dall'ambasciatore libico al ministro degli Esteri Antonio Tajani, con la quale si chiedeva il rimpatrio del generale accusato di crimini contro l'umanità e usata da Roma per giustificare il rilascio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: almasri - lettera - generale - spunta

Almasri, spunta la lettera mandata dalla Libia all’Italia per liberare il generale.

Caso Almasri, la lettera della Libia all’Italia per il rimpatrio - Pubblicato il: 29/06/2025 – 17:32 ROMA Il 20 gennaio scorso, due giorni dopo l’arresto a Torino del generale Almasri, l’ambasciatore libico in Italia Muhanad Seed Younous ha inviato una lettera indiri ... Come scrive corrieredellacalabria.it

Caso Almastri, ecco la lettera che la Libia ha inviato a Roma per la riconsegna del “generale” - Fra gli allegati alla richiesta di deferimento per l’Italia presentata dalla procura della Cpi, c’è anche lo scarno carteggio con la Libia che Roma ha ... Segnala repubblica.it