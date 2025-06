Almasri | Fratoianni Il governo ha mentito al Parlamento

Nel cuore di Roma, emergono nuovi dettagli che scuotono le fondamenta della politica italiana. La rivelazione dei documenti sulla liberazione di Almasri, il criminale libico, solleva gravi dubbi sul ruolo delle istituzioni e sulla trasparenza del governo. La verità sta venendo a galla, e il pubblico merita di conoscere tutta la verità . È giunto il momento di fare luce su questa vicenda e garantire giustizia e responsabilità .

ROMA – “Sono usciti oggi ulteriori documenti e dettagli sulla scandalosa liberazione con tutti gli onori del torturatore libico e trafficante di essere umani Almasri. Documenti scarni e privi di una qualunque richiesta di estradizione di un criminale di tale peso, e che confermano le irregolarità italiane nell’ostacolare la giustizia”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dopo la pubblicazione su Repubblica del carteggio fra Tripoli e Roma. “Insomma – prosegue – un ulteriore conferma che alcuni ministri e sottosegretari del governo Meloni hanno fatto carte false, hanno chiuso gli occhi, hanno mentito al Parlamento italiano per rilasciare un criminale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Almasri: Fratoianni, “Il governo ha mentito al Parlamento”

