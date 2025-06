Alligator Alcatraz nativi americani e ambientalisti protestano contro la costruzione del carcere per migranti

Alligator Alcatraz, il nuovo centro di detenzione per migranti nelle Everglades, ha scatenato un acceso confronto tra nativi americani e ambientalisti. Proteste si sono levate con forza davanti alla pista di atterraggio, criticando il progetto che minaccia l’ecosistema e le tradizioni locali. Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove tornare: un simbolo di tensione tra esigenze di sicurezza e tutela ambientale. La questione è destinata a far parlare ancora a lungo.

Un gruppo di manifestanti (tra attivisti ambientali e nativi americani) si è riunito davanti a una pista di atterraggio nelle Everglades, in Florida, per protestare contro la costruzione di un centro di detenzione per immigrati. Il progetto era stato pubblicizzato qualche giorno fa dal procuratore generale dello Stato James Uthmeier che lo ha soprannominato “Alligator Alcatraz”. “Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi: solo alligatori e pitoni ad aspettarlo. Ecco perché mi piace chiamarlo Alligator Alcatraz”, aveva detto Uthmeier a Fox Business. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alligator Alcatraz, nativi americani e ambientalisti protestano contro la costruzione del carcere per migranti

