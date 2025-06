Allerta meteo gara a rischio | cosa sta succedendo

L’Inter si avvicina alla sfida decisiva contro il Fluminense, ma un’allerta meteo mette in discussione l’intera operazione. Dopo aver dominato il girone, i nerazzurri si trovano ora di fronte a uno scenario imprevedibile che potrebbe influenzare il match degli ottavi di finale. Quali sono le implicazioni di questa situazione? Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come l’Inter si sta preparando per affrontare questa sfida cruciale sotto una minaccia inattesa.

I nerazzurri si preparano ad affrontare la gara degli ottavi di finale con una grande incognita Dopo aver superato il girone in modo egregio l’ Inter si prepara alla prima gara ad eliminazione diretta di questo Mondiale per Club. La truppa di Chivu scenderà in campo nei prossimi giorni contro il Fluminense per una sfida da dentro o fuori. Allerta meteo sull’Inter: cosa sta succedendo (LaPresse) – Calciomercato.it Lunedì 30 giugno alle ore 21 italiane i nerazzurri proveranno a strappare il pass per il prossimo turno nella rassegna planetaria ma dovranno fronteggiare un’altra possibile incognita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allerta meteo, gara a rischio: cosa sta succedendo

La protezione civile ha emesso un bollettino di allerta (gialla) per rischio frane e smottamenti Vai su Facebook

