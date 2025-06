Allenamento Juve su cosa ha lavorato Tudor in vista del Real Madrid | il report e il programma della vigilia degli ottavi di finale I dettagli

La Juventus si prepara con determinazione per la sfida di ottavi contro il Real Madrid, e l'allenamento di Tudor ha svelato i punti focali del suo piano strategico. Con un focus su tattica, pressing e controllo del gioco, i bianconeri sono pronti a sfidare i campioni europei. Ecco tutti i dettagli sul programma della vigilia, che potrebbe fare la differenza in una partita decisiva. Se vuoi scoprire come la Juve si sta preparando, leggi oltre.

Allenamento Juve, su cosa ha lavorato Tudor in vista del Real Madrid: tutti i dettagli in vista della prossima sfida. La Juve ha concluso il suo allenamento odierno in vista della sfida contro il Real Madrid. Come appreso da , Conceicao si è allenato col gruppo. Il report del club bianconero e il programma della vigilia. COMUNICATO – «Juventus sempre piĂą proiettata verso la prossima sfida in programma, gli ottavi di finale della FIFA Club World Cup: ad attendere i bianconeri, nel match dell'Hard Rock Stadium di Miami, ci sarĂ il Real Madrid, nella prima gara da dentro o fuori della competizione, da affrontare martedì 1° luglio (ore 15:00 americane, le 21:00 in Italia).

