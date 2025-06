Allenamento Juve I bianconeri ci danno dentro a due giorni dalla sfida contro il Real Madrid! Ecco come hanno lavorato nella giornata di oggi

A soli due giorni dalla sfida epica contro il Real Madrid, la Juventus si è lanciata in un intenso allenamento che unisce corsa e lavoro con il pallone. Dopo aver superato la delusione del ko contro il Manchester City, i bianconeri sono pronti a tornare in campo con determinazione. La partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club si avvicina, e la squadra si prepara a dare il massimo: il futuro è nelle loro mani.

Allenamento Juve, i bianconeri ci danno dentro: corsa e lavoro con il pallone a due giorni dalla sfida contro il Real Madrid: il VIDEO. Riprende ad allenarsi la Juve. Smaltita la delusione per il pesantissimo K.O. contro il Manchester City, i bianconeri tornano a fare sul serio: gli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid si avvicinano ed è necessario prepararsi al meglio per non fallire dover prenotare il biglietto di ritorno a casa.?????? pic.twitter.comKbVdPh7t0J — JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2025 Proprio per questo la Vecchia Signora è tornata a lavorare agli ordini di Igor Tudor, che sta aumentando i giri del motore dei suoi ragazzi.

