Allenamento Inter la rifinitura a Charlotte alla vigilia del Fluminense | due indisponibili! – VIDEO e REPORT

L’Inter si prepara intensamente a Charlotte per la sfida decisiva contro il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. La rifinitura, svolta all’Atrium Health Performance Park, ha visto due assenze importanti, alimentando l’attesa e il mistero su possibili strategie. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seduta odierna, tra video esclusivi e report dettagliati, per scoprire come i nerazzurri affronteranno questo impegno cruciale.

della seduta odierna. Si è conclusa la sessione d’allenamento dell’ Inter di Cristian Chivu andata in scena all’Atrium Health Performance Park di Charlotte alla vigilia del match contro i l Fluminense, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Rifinitura alla quale non hanno preso parte né Davide Frattesi né Francesco Pio Esposito, entrambi alle prese con problemi fisici (per il secondo c’è una piccola speranza di poterlo avere quantomeno dalla panchina). Di seguito il video della seduta odierna e il report dal sito ufficiale del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, la rifinitura a Charlotte alla vigilia del Fluminense: due indisponibili! – VIDEO e REPORT

