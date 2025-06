All’assemblea in Corea del Sud Chiavenna apripista di Cittaslow

All'assemblea internazionale di Cittaslow in Corea del Sud, Chiavenna ha brillato come apripista tra le città italiane slow. Guidata dal sindaco Luca Della Bitta, la delegazione ha portato avanti una visione innovativa e sostenibile per il futuro delle comunità slow. Della Bitta ha tracciato l'agenda 2025–26, concentrandosi su tre priorità strategiche che promuoveranno un modello di vita più autentico, resiliente e rispettoso dell’ambiente.

All'assemblea internazionale di Cittaslow, in Corea del Sud, Chiavenna ha guidato le città slow italiane: la delegazione è stata guidata dal sindaco Luca Della Bitta, coordinatore della rete Cittaslow Italia, con il direttore del consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna, Filippo Pighetti. Della Bitta ha delineato l'agenda programmatica della rete Cittaslow Italia per il biennio 2025–26, focalizzandosi su tre priorità: sostenibilità, accessibilità e valorizzazione dei territori. "La nostra è una famiglia viva che cresce" ha detto, ricordando che "l'Italia sarà protagonista nei prossimi due anni con iniziative coordinate a livello nazionale e locale".

