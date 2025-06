Allarme ghiacciai anche in Svizzera | Hanno i buchi come il nostro formaggio

Allarme ghiacciai anche in Svizzera: alcuni si stanno trasformando in “formaggi” pieni di buchi a causa del cambiamento climatico. Il ghiacciaio del Rodano, fonte del fiume che attraversa Svizzera e Francia, è al centro di questa crisi. Matthias Huss di GLAMOS si appresta a una prima missione estiva di monitoraggio, un passo cruciale per comprendere e contrastare questa drastica trasformazione. Le Alpi e la loro fragile bellezza sono in grave pericolo.

Il cambiamento climatico sembra trasformare alcuni dei ghiacciai più famosi in formaggi svizzeri: pieni di buchi. Il ghiacciaio del Rodano è la sorgente del fiume Rodano, che attraversa la Svizzera e la Francia fino al Mar Mediterraneo. Matthias Huss, del gruppo di monitoraggio dei ghiacciai GLAMOS, attraversa il ghiacciaio per la prima “missione di manutenzione” dell’estate, con l’obiettivo di monitorarne lo stato di salute. Le Alpi e la Svizzera, che ospitano di gran lunga il maggior numero di ghiacciai di qualsiasi paese europeo, si sono ritirate per circa 170 anni, ma con alti e bassi nel corso del tempo fino agli anni ’80, secondo Huss. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allarme ghiacciai anche in Svizzera: “Hanno i buchi come il nostro formaggio”

