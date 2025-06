Alla Maturità con partita Iva Voglio lasciare un segno

Quando hai capito che il mondo del lavoro autonomo richiede passione, determinazione e un pizzico di coraggio, tutto diventa possibile. Gabriele Verona, giovane maturando di Albinea con partita IVA, incarna questa visione: studia informatica, si dedica all'atletica e già si distingue nel digitale, lasciando un segno forte nel panorama dei giovani intraprendenti. E la sua storia dimostra che il futuro appartiene a chi osa e crede nelle proprie capacità.

Studia informatica, pratica atletica da quando è bambino e a 18 anni ha già aperto una partita Iva. Gabriele Verona, maturando di Albinea, ha scelto una strada autonoma: lavora come sviluppatore web, si forma costantemente da autodidatta e ha già clienti, collaborazioni e progetti per il futuro. Un esempio di giovane intraprendenza che sfida gli stereotipi su una generazione 'senza voglia'. Quando hai capito che il mondo del lavoro autonomo poteva fare per te? "Durante l'estate della terza superiore. Avevo fatto un'esperienza in un campo estivo, ma non mi sono trovato bene: non c'erano orari chiari, nessuna responsabilità vera.