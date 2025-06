Alla guida di nuovo senza mai aver preso la patente | giovane denunciato

Rischia di perdere tutto per un errore alla guida: un giovane, alla prima esperienza, viene denunciato dai Carabinieri di Pontedera per aver guidato senza patente, recidivo nel biennio. Un episodio che sottolinea quanto sia importante rispettare le regole per la sicurezza di tutti. La prevenzione e la consapevolezza sono le armi più potenti contro incidenti e sanzioni.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pontedera, nell’ambito di un servizio di controllo di sicurezza stradale, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria una persona per guida senza patente, recidiva nel biennio. Nello specifico, i militari procedevano al controllo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - patente - aver - preso

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata - Controlli incrociati dei carabinieri di Meldola hanno portato a due denunce per guida in stato di ebbrezza.

?Dalla prima lezione al test finale ha dimostrato impegno e passione!!Ecco i risultati!! Complimenti!!Siamo certi che sara' un guidatore responsabile!! Bisogno di chiarimenti? Devi fare la patente o rinnovarla? Hai dubbi di qualsiasi tipo? Chiam Vai su Facebook

Alla guida dell'ambulanza senza aver mai preso la patente; Resta coinvolto in un incidente ma rifiuta l'alcol test: guidava senza aver mai preso la patente; Incidente stradale, guidava un'auto senza mai aver preso la patente: oltre 5mila euro di multa.

Guida senza aver mai preso la patente e al posto di blocco mostra i documenti della sorella: 31enne denunciata e multata - MSN - Così, quando è incappata in un posto di blocco, una 31enne ha mostrato ai carabinieri la ... Segnala msn.com

Guida da 40 anni senza aver mai preso la patente: «Mi hanno sempre bocciato all'esame». Multe fino a 6.500 euro per due sessantenni - MSN - Il primo è stato sorpreso alla guida di un furgone e ha ammesso candidamente: «Ci ho provato a prenderla, ma mi hanno sempre bocciato all’esame». Riporta msn.com