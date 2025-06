Alcolici a tre ragazze under 16 parte la denuncia

Una serata che avrebbe dovuto essere spensierata si è trasformata in una denuncia penale: tre minorenni sotto i 16 anni sono state trovate con alcolici, portando i gestori del bar sul lungomare di Marotta sotto indagine. I controlli dei carabinieri e della polizia locale hanno messo in luce comportamenti che non possono passare inosservati, evidenziando l'importanza di un’attenzione rigorosa alla tutela dei giovani e alla legalità.

La somministrazione di alcolici a tre ragazzine under 16 è costata la denuncia penale ai gestori di un bar sul lungomare di Marotta. La segnalazione all'autorità giudiziaria è scattata da parte dei carabinieri della Compagnia di Fano, che nella serata di giovedì scorso hanno effettuato controlli, in collaborazione con la polizia locale di Mondolfo, in diversi esercizi del litorale marottese, e in uno di questi, posto sul lungomare Cristoforo Colombo, non lontano dal sottopasso 'Togliatti', hanno riscontrato la vendita di bevande alcoliche a tre ragazze quindicenni, con successiva denuncia, così come prescritto dal codice penale all'articolo 689.

