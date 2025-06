Al via il primo campus estivo Anche io sono la protezione civile a Chieti

Al via il primo campus estivo "Anche io sono la protezione civile" a Chieti! Dal 30 giugno al 5 luglio, i giovani tra i 10 e i 16 anni avranno l’opportunità di vivere un'esperienza unica nella suggestiva cornice del lago Teaterno. Un'occasione per conoscere da vicino il mondo della protezione civile, sviluppare competenze utili e scoprire il valore del lavoro di squadra. L'organizzazione e il coordinamento delle attività di formazione sono curati con entusiasmo e professionalità...

Da lunedì 30 giugno e fino al 5 luglio nella splendida cornice del lago Teaterno di Chieti scalo si terrà il primo campus estivo "Anche io sono la protezione civile " rivolto ai ragazzi tra i 10 e 16 anni di età. L'organizzazione è il coordinamento delle attività di formazione è curato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: primo - campus - estivo - sono

Green e innovativo, il primo bilancio di sostenibilità per Policlinico Campus Bio-Medico Roma - Il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma compie un passo importante verso un futuro più verde e innovativo, presentando il suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Ha preso il via oggi il primo camp estivo della stagione 2025. Buono il lavoro dei ragazzi che, come sempre, sono stati diretti da un nutrito gruppo di tecnici di ottime capacità ed esperienza. Domani si continuerà con una mattina di allenamento intenso ed un p Vai su Facebook

Al via il primo campus estivo Anche io sono la protezione civile a Chieti; Chieti: al via il primo campus estivo “anche io sono la Protezione Civile” curato da Anc; Campus estivi per le secondarie di primo grado.

Al via il primo campus estivo "Anche io sono la protezione civile" a Chieti - Il campus è rivolto ai ragazzi tra i 10 e 16 anni di età ed è curato dall'Associazione nazionale carabinieri, nucleo di protezione civile di Chieti ... Secondo chietitoday.it

Campus estivi: tutti uniti, da Nord a Sud, per offrire ai ragazzi percorsi divertenti e di spessore culturale - Ma sono poche le famiglie italiane a potersi permettere di andare in ferie adesso, tra fine giugno e luglio. Da tecnicadellascuola.it