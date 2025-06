Al Senato voto per aprire il dibattito sulla legge di Trump

L’aula del Senato americano si appresta a decidere il futuro della controversa legge di spesa di Donald Trump, con un voto cruciale che potrebbe cambiare le sorti del dibattito. Finora, tre senatori repubblicani hanno espresso il loro dissenso, lasciando il destino di questa proposta nelle mani di un possibile intervento decisivo del vicepresidente J.D. Vance. La partita è aperta e l’esito dipende dall’ultima parola.

Il Senato americano ha iniziato a votare per aprire il dibattito sulla legge di spesa di Donald Trump. Finora tre senatori repubblicani - Ron Johnson del Wisconsin, Rand Paul del Kentucky e Thom Tillis del North Carolina -, hanno votato contro. Il voto può essere modificato fino alla chiusura formale e se i tre senatori manterranno la loro opposizione il vicepresidente J.D. Vance dovrà esprimere un voto decisivo per superare l'ostacolo procedurale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Senato voto per aprire il dibattito sulla legge di Trump

