Al campetto della villa comunale il Panathlon club Chieti ospita Pippo Ricci

Domenica 20 luglio alle 19.30, il campetto della Villa Comunale si trasforma nel palcoscenico di un evento imperdibile per gli appassionati di basket e sport cittadino. Il Panathlon Club Chieti, sotto la guida del presidente Ebron D’Aristotile, ha l’onore di ospitare Giampaolo Ricci, conosciuto come “Pippo”, capitano e simbolo di dedizione e talento. Un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei protagonisti più amati dello sport teatino, che promette di emozionare e ispirare tutti i presenti.

Domenica 20 luglio alle ore 19.30, presso il campetto della villa comunale – luogo simbolico per la pallacanestro cittadina e autentico tempio dello sport all’aperto – il Panathlon Club Chieti, presieduto da Ebron D’Aristotile, è lieto di accogliere Giampaolo Ricci, detto “Pippo”, capitano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: campetto - villa - comunale - panathlon

Al via Teate summer cup, il torneo di calcio a 5 al campetto della villa comunale - Al via la Teate Summer Cup, il torneo di calcio a 5 al campetto della villa comunale di Chieti. Un nome che richiama Teate, l'antica dea e radice della storia teatina.

IL CESTISTA TEATINO PIPPO RICCI ELETTO NELLA NUOVA GIUNTA CONI; Macerata, inaugurato oggi il campo da basket di largo Pascoli.

Al campetto della villa comunale il Panathlon club Chieti ospita Pippo Ricci - 30, presso il campetto della villa comunale – luogo simbolico per la pallacanestro cittadina e autentico tempio dello sport all’aperto – il Panathlon Club Chieti, presie ... Riporta chietitoday.it

Chieti, riaperto il campetto sportivo della Villa Comunale - Un’opera realizzata dall’Amministrazione comunale con fondi regionali, la struttura, utilizzabile per calcetto e basket, ... Secondo rete8.it