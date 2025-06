Aiutiamo gli operatori della sanità a difendersi dalle aggressioni

In un contesto in cui la percezione di insicurezza cresce, è fondamentale che gli operatori sanitari siano preparati a difendersi. Non si tratta solo di affrontare aggressioni reali, ma anche di gestire situazioni di tensione che possono mettere a rischio la loro sicurezza. A Cesena, nel 2016, nasce il Gracie Jiu-Jitsu Cesena, offrendo un valido strumento per rafforzare la protezione personale e promuovere il benessere fisico. Un passo importante per tutelare chi cura gli altri e sé stessi.

Reale o solo percepito, ma è un dato di fatto che nella nostra società si è diffuso un senso di insicurezza e di paura. Non è quindi un caso che si moltiplichino le offerte di corsi di autodifesa o di arti marziali anche se non va dimenticato che queste ultime rispondono non solo ad esigenze di difesa personale ma anche di mantenimento della forma attraverso una attività sportiva. A Cesena nel 2016 è sorto il Gracie Jiu-Jitsu Cesena che ha sede in via Canonico Lugaresi 202, dove si trova la palestra per gli allenamenti e dove ci si addestra con il Gracie Jiu-Jitsu, arte marziale abbastanza nuova volta alla difesa della persona.

