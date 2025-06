Aitana Bonmatí dovrebbe esserci contro l’Italia all’Europeo | è stata dimessa dall’ospedale

La Spagna tira un sospiro di sollievo: Aitana Bonmatí è stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata venerdì scorso per meningite virale. Si unirà alla Nazionale femminile nei prossimi giorni in vista dell’Europeo in Svizzera. La Spagna avrà tempo fino a mercoledì 2 luglio per constatare le condizioni della vincitrice degli ultimi due Palloni d’Oro, poi la decisione finale se inserirla o meno nella lista ufficiale. Aitana Bonmatí è stata dimessa dall’ospedale. Marca scrive: Procedono favorevolmente le cure mediche per combattere la meningite virale. La nazionale spagnola si recherà in Svizzera questa domenica pomeriggio senza la presenza della giocatrice del Barcellona, anche se l’idea è quella di sperare che possa ricongiungersi al gruppo in seguito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Aitana Bonmatí dovrebbe esserci contro l’Italia all’Europeo: è stata dimessa dall’ospedale