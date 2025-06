Aitana Bonmati dimessa dall'ospedale dopo la meningite | proverà a rientrare per l'Europeo

Aitana Bonmati ha lasciato l’ospedale con buona speranza di recupero dopo aver affrontato una meningite virale, dimostrando grande forza e determinazione. La sua pronta ripresa le consentirà di unirsi al ritiro della Spagna per l’Europeo, alimentando le aspettative di un ritorno in campo ancora più deciso. La sua presenza sarà senza dubbio un valore aggiunto per la squadra e per i tifosi.

Aitana Bonmati è stata dimessa dall'ospedale dopo essere stata ricoverata a seguito di una meningite virale e nei prossimi giorni si unirà al ritiro della Spagna in vista dell'Europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aitana - bonmati - dimessa - ospedale

Aitana Bonmatí ricoverata per meningite virale. I medici: "Non sappiamo quando starà meglio" - Aitana Bonmatà, stella del calcio spagnolo e recente vincitrice del Pallone d'Oro, si trova ricoverata per meningite virale, con un decorso ancora incerto.

Dalla Spagna: Aitana Bonmatí è stata dimessa dall’ospedale - https://ilnapolionline.com/2025/06/29/dalla-spagna-aitana-bonmati-e-stata-dimessa-dallospedale/… Vai su X

Aitana Bonmati dimessa dall'ospedale dopo la meningite: il messaggio social della Pallone d'Oro; Aitana Bonmati dimessa dopo la meningite: Spero di tornare presto; Aitana Bonmati ha inviato un messaggio dopo essere stata dimessa, era in ospedale per una meningite virale.

Aitana Bonmati dimessa dall'ospedale dopo la meningite: il messaggio social della Pallone d'Oro - Buone notizie per Aitana Bonmati: la centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola è stata dimessa dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per una meningite virale. Riporta corrieredellosport.it

Aitana Bonmati dimessa dopo la meningite: "Spero di tornare presto" - Ecco il comunicato: " Dopo diversi giorni di ricovero per meningite virale, Aitana Bonmati è stata ... Segnala sport.sky.it