Air India inchiesta ferma Negato l’aiuto dell’Onu

L’inevitabile escalation di polemiche e i ritardi inspiegabili avvolgono l’inchiesta sul tragico incidente dell’Air India del 12 giugno, quando il disastro di Ahmedabad ha causato 260 vittime. Con scelte inusuali e una mancanza di trasparenza, il caso si tinge di sospetti e tensioni internazionali: ora, la decisione di Delhi di negare l’accesso a un investigatore delle Nazioni Unite apre un nuovo capitolo di polemiche e dubbi irrisolti.

Un crescendo di polemiche, scelte inusuali e ritardi ingiustificati accompagna l’inchiesta sul disastro dell’Air India del 12 giugno, quando un Boeing 787-8 Dreamliner si è schiantato ad Ahmedabad provocando la morte di 260 persone in quello che è considerato il peggior disastro aereo mondiale degli ultimi dieci anni (nella foto i funerali). Nell’ultimo capitolo della vicenda, Delhi ha negato a un investigatore delle Nazioni Unite di partecipare all’indagine sull’incidente, scrive Reuters online. Una scelta che getta benzina sul fuoco delle critiche al comportamento delle autorità indiane "colpevoli" di aver atteso per ben due settimane di scaricare i dati dalle scatole nere del volo, cruciali per comprendere cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Air India, inchiesta ferma. Negato l’aiuto dell’Onu

In questa notizia si parla di: india - inchiesta - negato - ferma

L’aereo precipitato in India era un Boeing 787 Dreamliner, già al centro di un’inchiesta per l’uso di pezzi “scadenti” - Un incidente aereo in India riapre il dibattito sulla sicurezza dei Boeing 787 Dreamliner, coinvolti in un’indagine italiana per componenti di scarso standard.

Air India, inchiesta ferma. Negato l’aiuto dell’Onu.

Air India, inchiesta ferma. Negato l’aiuto dell’Onu - Un crescendo di polemiche, scelte inusuali e ritardi ingiustificati accompagna l’inchiesta sul disastro dell’Air India del 12 giugno, quando ... Scrive quotidiano.net

Incidente aereo in India, mistero sulle scatole nere: ferme per 11 giorni. Cresce il gelo tra Occidente e Nuova Delhi - La decisione ha aggravato le tensioni con Stati Uniti e Regno Unito, che hanno espresso forti riserve sulle modalità di gestione dell’indagine da ... Segnala affaritaliani.it