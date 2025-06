Aggressione e minacce ad un giovane straniero sul Carmine il Centro per la Legalità | Chi ha visto parli!

L’episodio di venerdì sera in via Carmine scuote la nostra comunità: un giovane straniero è stato brutalmente attaccato e minacciato con un taglierino, ingiustamente accusato di un furto. Un episodio grave che solleva molte domande sulla sicurezza e sull’integrazione. Il Centro per la Legalità invita chi ha visto o sa qualcosa a parlare, perché la giustizia deve prevalere e episodi come questi non devono più ripetersi.

Riflettori puntati sull'increscioso episodio di venerdì sera, in via Carmine, dove un giovane straniero è stato avvicinato, aggredito e minacciato, anche con un taglierino, da tre persone, due uomini e una donna che, senza motivi validi, lo hanno accusato del furto del loro cellulare. Una volta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Aggressione e minacce ad un giovane straniero sul Carmine, il Centro per la Legalità: Chi ha visto, parli!; Notte di sangue a Ballarò, accoltellato un ragazzo straniero: indaga la polizia; Ci hai rubato il telefono, ti accoltello, ma è una falsa accusa: ragazzo straniero aggredito in strada, caccia ai 3 responsabili.

