Aggressione choc a San Giovanni Rotondo | suona il clacson per passare e viene riempito di calci e pugni in piazza

Un gesto di normale cortesia si trasforma in una scena di violenza inaudita a San Giovanni Rotondo. Leonardo Puzzolante, un operatore socio-sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza, è stato brutalmente assalito da due sconosciuti in piazza Dragano, mentre cercava di passare suonando il clacson. Una vicenda che scuote la comunità e richiama l’attenzione sulla crescente escalation di aggressioni nel territorio. La storia di Leonardo, e il suo coraggio nel denunciare, meritano attenzione e solidarietà.

È stato brutalmente aggredito da due sconosciuti in piazza Dragano, preso a calci e pugni. Vittima un Oss di Casa Sollievo della Sofferenza, Leonardo Puzzolante. A raccontare l’episodio è stata, per prima, una sua collega e amica. L’uomo stava tornando a casa in macchina, in compagnia di sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

