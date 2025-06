Affari tuoi senza senso | caos sui titoli di coda

L'ultima puntata di "Affari Tuoi" prima delle vacanze estive si conclude tra risate, emozioni e un tocco di caos sui titoli di coda. Stefano De Martino e la squadra hanno regalato un finale indimenticabile, coinvolgendo tutti i protagonisti e il pubblico in sala. Un epilogo ricco di sorprese, con un gran ballo finale che ha concluso questa stagione da record. Ma cosa ci riserverà il prossimo anno? Restate sintonizzati!

Ultimo giorno prima delle meritatissime vacanze estive per Stefano De Martino e tutta la banda di Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 campione di ascolti di questa stagione. E lieto fine per tutti: per la concorrente, Vanessa dal Molise accompagnata in studio dal compagno Stefano, per gli "opinionisti" Lupo e Thanat, per la banda dei pacchisti, il pubblico in sala e le maestranze dietro le quinte. Gran finale con ballo scatenato e musica a palla sulle note del tormentone Anema e core di Serena Brancale. E soprattutto, "soldi" per Vanessa. De Martino, commosso e scravattato per l'occasione, può infatti annunciare con gaudio alla coppia che si porteranno a casa 35mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it