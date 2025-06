Affari Tuoi 2024 2025 | la vincita media della stagione e quel retroscena di Max Giusti

A rivelare i numeri è stato Max Giusti, che ha svelato la vincita media di circa 31.750 euro per puntata. Questo bilancio da record testimonia il crescente successo di Affari Tuoi, confermando la sua posizione come uno dei programmi più amati e attesi della televisione italiana. Scopriamo insieme i retroscena di questa stagione eccezionale e cosa ci riserva il futuro del quiz più amato dagli italiani.

Un bilancio da record per Affari Tuoi 20242025. La stagione 20242025 di Affari Tuoi ha regalato al pubblico italiano non solo emozioni e colpi di scena, ma anche numeri da record. Conclusa da pochi giorni, la prima edizione condotta da Stefano De Martino ha totalizzato vincite complessive per 8.267.547 euro in gettoni d'oro, distribuite in 260 puntate regolari e 2 speciali. I dati ufficiali e la media per puntata. A rivelare i numeri è stato il giornalista Ruben Trasatti, che su X (ex Twitter) ha riportato i dati ufficiali. La media per puntata è stata di 31.555 euro, un dato in linea con il budget indicato da Max Giusti nel podcast Tintoria, dove parlava di circa 30.