Afa su Bari e la Puglia | in arrivo un' altra settimana di sole e caldo

Afa su Bari e tutta la Puglia pronta a tornare con intensità, portando un’altra settimana di sole rovente e temperature elevate. Dopo un weekend soleggiato e ventoso che ha offerto sollievo, il caldo tornerà a farsi sentire prepotentemente a partire da lunedì 30 giugno. In particolare, nella giornata di domani il termometro salirà ancora di più, mettendo alla prova resistenze e desiderio di frescura.

