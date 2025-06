Afa e salute Stare al fresco e bere tanto

Durante le giornate roventi, la chiave per mantenere salute e benessere risiede nel saperci adattare alle alte temperature. Il dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine dei medici di Lucca, ci svela preziosi consigli: idratarsi con almeno un litro e mezzo di liquidi quotidiani, preferibilmente di più, e seguire una dieta ricca di frutta e verdura. Inoltre, si devono assumere...

Al dottor Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca, abbiamo chiesto quali sono i consigli per affrontare in salute questa stagione molto calda. Partiamo dagli aspetti relativi al regime alimentare. "E’ indispensabile assumere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno. Meglio qualcosa di più. L’alimentazione deve essere ricca di frutta e di verdura. Inoltre si devono assumere integratori a base di potassio e di magnesio". Per il comportamento? "Si deve evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, vale a dire dalle 11 alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afa e salute. Stare al fresco e bere tanto

In questa notizia si parla di: salute - stare - fresco - bere

Solo 1 mamma su 4 dice di “stare bene”: i preoccupanti risultati di uno studio sulla salute materna - Solo 1 mamma su 4 dice di stare bene: un dato allarmante che evidenzia un trend preoccupante nella salute mentale delle madri.

Benvenuta Estate! Al Riability Point l’estate è solo un altro motivo per prenderci cura di te! Noi non chiudiamo mai! Anche nei mesi più caldi (ma da noi sarai al fresco in locali climatizzati), il nostro team è al tuo fianco per farti stare bene, prevenire i dolor Vai su Facebook

Afa e salute. Stare al fresco e bere tanto; Ecco quante birre al giorno puoi bere, secondo questo nuovo studio; Cibi scaduti, fino quando si possono consumare lo stesso?.

Afa e salute. Stare al fresco e bere tanto - "E’ indispensabile assumere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno. lanazione.it scrive

La birra scaduta si può bere? - MSN - Le birre hanno una data di scadenza e, in linea del tutto teorica, c’è una data oltre la quale sarebbe preferibile non berla ma è quasi impossibile che una birra scaduta ci possa far stare ... Secondo msn.com