Aeroporto di Bologna notte di disagi E il ricercato è ancora in fuga

L’aeroporto di Bologna ha vissuto una notte di forti disagi, tra rallentamenti e code interminabili, causati da un improvviso stop di sicurezza e da un traffico di voli dirottati a causa di un guasto al centro radar di Milano. La situazione si è complicata ulteriormente con la fuga del ricercato 232, ancora irreperibile, alimentando tensione e preoccupazione tra passeggeri e forze dell’ordine. Ma cosa è successo al...

Bologna, 29 giugno 2025 – E’ stata una notte difficile anche all’aeroporto Marconi di Bologna: dopo essere stato interessato da uno stop per circa 30 minuti per ragioni di sicurezza, si è poi trovato a dovere frante fronte a un traffico eccezionale di voli dirottati dal Nord Est, paralizzato dal guasto al centro radar di Milano. Il risultato sono stati attese record per la riconsegna dei bagagli e lunghissime file ai taxi. Cosa è successo al Marconi. Nel tardo pomeriggio il Marconi aveva avuto uno stop di mezzora, a causa della fuga in pista di un uomo che doveva essere espulso e che ha appiccato un incendio, per scappare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it