Aereo caduto in India tutte le piste restano aperte anche il sabotaggio

L’incidente aereo in India ha scosso l’intera nazione, ma le autorità rimangono aperte a tutte le possibilità, incluso il sabotaggio. Mentre l’inchiesta procede con attenzione, le piste vengono attentamente valutate per fare luce su questa tragedia che ha sconvolto il settore dell’aviazione e le famiglie coinvolte. La verità emerge lentamente, mentre si cerca di capire cosa si nasconda dietro allo schianto.

(Adnkronos) – Sta seguendo tutte le piste, compresa quella del sabotaggio, l'inchiesta sullo schianto dell'aereo dell'Air India precipitato il 12 giugno subito dopo il decollo ad Ahmedabad, nell'India nordoccidentale. Lo ha dichiarato il ministro di Stato per l'Aviazione Civile, Murlidhar Mohol, al canale di notizie Ndtv, spiegando che ''stiamo esaminando tutte le ipotesi''. Lo schianto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

