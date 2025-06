Aeb-A2A dai confetti ai veleni Un esperto per studiare gli accordi

Se una delle due parti, come in questo caso, è un’amministrazione pubblica, le ricadute però sono più delicate e complesse. La gestione prudente di questi accordi è fondamentale per garantire trasparenza, stabilità e il corretto svolgimento dell’operazione tra Aeb e A2A, evitando spiacevoli sorprese e assicurando un futuro solido e condiviso per tutti gli stakeholder coinvolti.

Un imperativo: evitare altri pasticci nell’operazione dell’ aggregazione industriale tra Aeb e A2A. L’ amministrazione comunale, per non commettere passi falsi, si affida a un legale per affrontare un nuovo e complicato capitolo: il rinnovo dei patti parasociali, gli accordi tra i soci all’interno di una azienda per regolamentare il loro rapporto. Se una delle due parti, come in questo caso, è un’amministrazione pubblica, le ricadute però sono sull’intera cittadinanza. L’amministrazione comunale è chiamata ora a sottoscrivere il rinnovo di questi patti. Quelli firmati in precedenza, per l’operazione che risale al 2020, scadono infatti il 31 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeb-A2A, dai confetti ai veleni. Un esperto per studiare gli accordi

In questa notizia si parla di: accordi - confetti - veleni - esperto

Aeb-A2A, dai confetti ai veleni. Un esperto per studiare gli accordi.

Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Salvini mi attacca perché esperto di zanzare? Non capisce nulla. Demagogia allo stato puro” - Il Fatto Quotidiano - Così l’epidemiologo Andrea Crisanti ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Lombarda, accordi e veleni: "Evitare ferite aperte nel cuore di Villasanta" - Il Giorno - Lombarda, accordi e veleni: "Evitare ferite aperte nel cuore di Villasanta" Appello di Gianbattista Pini dell’opposizione ... Riporta ilgiorno.it