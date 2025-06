Adottare un animale scelta consapevole perché voi salverete lui ma sarà lui a salvare voi | l’appello di Jovanotti per i gatti abbandonati – IL VIDEO

Adottare un animale è una scelta che cambierà la vostra vita: voi potrete salvarlo, ma sarà lui a salvare voi con il suo amore incondizionato. Come Jovanotti, grande appassionato di gatti, ci ricorda nel suo appello toccante per i gattini abbandonati: ogni piccola vita merita una seconda possibilità. Non facciamo staffette, ma apriamo il cuore. Perché l’amore vero si dà senza riserve.

Jovanotti è un grande appassionato di gatti, tanto da averne sei nella sua casa di Cortona (Arezzo). In occasione della visita dal suo veterinario Alberto Brandi, l’artista ne ha approfittato per fare un accorato appello per i gattini abbandonati. “Solo una richiesta per questi bellissimi gattini:- ha detto – è vero che non sono dei colori preferiti e non hanno il pelo lungo, ma sono ugualmente dolcissimi e affettuosi. Non facciamo staffette, ma questo è il periodo migliore per visitare la Toscana ed i suoi bellissimi paesi, per cui vi aspettiamo, se non liberiamo le gabbiette non possiamo aiutarne altri e vi assicuro che anche gli altri gattili della zona sono al collasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Adottare un animale scelta consapevole, perché voi salverete lui, ma sarà lui a salvare voi”: l’appello di Jovanotti per i gatti abbandonati – IL VIDEO

