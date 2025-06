Addio telefonate moleste dei call center dal 19 agosto? Come funzionano i nuovi filtri Agcom e quando scattano

Dal 19 agosto, grazie alle nuove misure dell’Agcom, potrai finalmente dire addio alle telefonate moleste dei call center. In due fasi, ad agosto e novembre, verranno attivati i filtri sulla rete per arginare il telemarketing selvaggio, bloccando numeri fasulli e chiamate indesiderate. Scopri come funzionano questi strumenti innovativi e quando cominceranno a proteggerti, garantendo più privacy e serenità nelle tue giornate.

