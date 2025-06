Addio portafoglio con l’IT-Wallet lo smartphone diventa l’unica identità | come il governo trasforma l’Italia in un’isola digitale

Immagina un’Italia dove il portafoglio si dissolve, lasciando spazio a uno smartphone intelligente e sicuro. Con l’IT-Wallet, questa visione diventa realtà: il nuovo portafoglio digitale italiano che trasforma il tuo telefono nel custode delle tue identità più importanti, dalla patente alla tessera sanitaria. Un passo deciso verso un Paese sempre più digitalizzato, dove i documenti diventano virtuali e l’innovazione semplifica la vita di tutti. L’Italia sta davvero diventando un’isola digitale? Scopriamolo insieme.

L’IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale italiano, è destinato a trasformare lo smartphone in un vero e proprio custode dei documenti più importanti, dalla patente di guida alla tessera sanitaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: portafoglio - wallet - smartphone - addio

Tutte le domande e le risposte sulla patente caricata su IT Wallet Vai su Facebook

Addio portafoglio, con l'IT-Wallet lo smartphone diventa l'unica identità: come il governo trasforma l'Italia in un'isola digitale; Addio al portafogli con Google Wallet: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento; iPhone del 20° anniversario: Apple prepara un design tutto schermo, addio alla Dynamic Island?.

IT Wallet: addio documenti cartacei, dal 15 luglio arriva in Italia il portafoglio digitale. Cos’è e come funziona - FIRSTonline - Dite addio a portafogli strabordanti di tessere e documenti cartacei: dal 15 luglio parte la sperimentazione di IT Wallet, il portafoglio ... Da firstonline.info

IT Wallet: addio documenti cartacei, dal 15 luglio arriva in Italia il portafoglio digitale. Cos’è e come funziona - MSN - Dite addio a portafogli strabordanti di tessere e documenti cartacei: dal 15 luglio parte la sperimentazione di IT Wallet, il portafoglio digitale che archivia patente, tessera sanitaria, carta d ... Scrive msn.com