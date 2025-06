Addio Billionaire apre Twiga Porto Cervo | la nuova frontiera del lusso in Costa Smeralda dalla cena alla disco sulle ceneri dell' ex locale di Briatore

Addio billionaire, benvenuto a Twiga Porto Cervo, la nuova frontiera del lusso in Costa Smeralda. Dopo l'epoca di Briatore, questo esclusivo locale si propone come il nuovo punto di riferimento per chi cerca eleganza, divertimento e raffinatezza, dalla cena alla discoteca. Un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione, regalando un’esperienza unica nel cuore della Sardegna. La nuova era del lusso è appena iniziata.

Un nuovo luogo del lusso in Costa Smeralda, la culla della bella vita in Sardegna: apre Twiga Porto Cervo. Archiviato il Billionaire di Flavio Briatore, sbarca per la prima volta nella.

