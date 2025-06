addio a maurizio davi il sindacalista cisl era malato da tempo

La Cisl piange la scomparsa di Maurizio Davi, un sindacalista coraggioso e appassionato. Dopo anni di impegno instancabile, si è spento venerdì scorso, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Maurizio, 59 anni, uomo di famiglia e difensore dei diritti dei lavoratori, sarà ricordato per il suo spirito di servizio e il suo esempio di dedizione. Su proposta della Cisl, il Gruppo Bper istituirà una raccolta fondi...

La Cisl piange la scomparsa di Maurizio Davi. Venerdì è scomparso, al termine di una lunga malattia, il sindacalista della First Csil che faceva parte anche del comitato esecutivo nazionale. Maurizio Davi, 59 anni, era sposato ed aveva tre figli, dipendente del Gruppo Bper da sempre in prima linea con la Cisl per la tutela dei lavoratori delle banche, finanziarie, assicurazioni. Su proposta della Cisl, il Gruppo Bper istituirà una raccolta fondi a sostegno del percorso di studi dei figli del compianto Maurizio Davi. Il ricordo di Riccardo Colombani segretario generale nazionale First Cisl: "È con immensa tristezza e sconfinato dolore che vi comunico la prematura scomparsa dell'amico e collega Maurizio Davi sindacalista del Gruppo Bper, componente del consiglio generale e del comitato esecutivo nazionale.