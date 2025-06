Ad Avellino il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera | in pista atleti da tutta Italia

Ad Avellino si prepara un grande evento di sport: il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera, che vedrà in pista atleti da tutta Italia. Mercoledì 9 luglio 2025, presso il Campo Scuola CONI di Via Tagliamento, si sfideranno i migliori talenti nazionali, in una cornice di competizione e passione. Questa prestigiosa manifestazione, promossa dalla Società C.F.F.S., promette emozioni indimenticabili e grandi traguardi, consolidando l’evento come punto di riferimento nel panorama atletico italiano.

Si svolgerà mercoledì 9 luglio 2025, presso il Campo Scuola CONI di Via Tagliamento ad Avellino, il XXXVIII Meeting Internazionale di Atletica Leggera, valido anche come XXXVII Trofeo Città di Avellino e XXXII Coppa "Ada Giordano Contino". La manifestazione, promossa dalla Società C.F.F.S.

