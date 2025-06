Ad Assen è dominio Marc Marquez

Il circuito di Assen celebra i suoi primi 100 anni, un’occasione speciale per il Gran Premio d’Olanda, che si trasforma in un teatro di emozioni e record. Marc Marquez continua il suo dominio, conquistando una doppietta epica dopo la vittoria nella Sprint Race con un gesto simbolico per il fratello Alex. La gara si infiamma tra sorprese e cadute, tra cui quella di Alex, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultima curva.

Il circuito di Assen compie ben 100 anni. È il giorno della gara del Gran Premio d'Olanda. Prosegue il dominio di Marc Marquez, che fa doppietta dopo la Sprint Race nella quale aveva fatto leggere la targa al fratello Alex. Lo spagnolo della Ducati vince dominando la gara e chiude davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia) e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Brutta caduta per Alex Marquez (Ducati Gresini), fratello di Marc che ha riportato una frattura a una mano che lo costringerà a un intervento chirurgico. Marc Marquez eguaglia il record di Giacomo Agostini con 68 vittorie in MotoGP.

In questa notizia si parla di: marquez - marc - dominio - assen

