Act for Oceans l’impegno di Shiseido per pelle e oceani più sani

Impegno di Shiseido per proteggere i nostri oceani e valorizzare la bellezza autentica nasce dal rispetto profondo per la natura e la pelle. Con il progetto Blue Project, avviato nel 2019, l’azienda si impegna a ispirare, educare e agire per la salute degli ecosistemi marini. Nel 2025, questo impegno si rinnova e si amplia, dimostrando che la vera bellezza si costruisce solo con cura e responsabilità .

La bellezza autentica nasce dal rispetto: della pelle, della natura, dell' oceano. È questo il cuore della filosofia che guida Shiseido, storica maison giapponese, nella sua missione globale a tutela degli ecosistemi marini. Con il progetto Shiseido Blue Project, avviato nel 2019, l'azienda si è posta un obiettivo ambizioso: ispirare, educare e agire per la salute e la bellezza degli oceani. E lo fa anche nel 2025, rinnovando e ampliando il proprio impegno accanto a M.A.R.E., la spedizione marittima con finalità scientifiche promossa dalla Fondazione Centro Velico Caprera insieme a One Ocean Foundation.

