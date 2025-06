Acqua rovente dai rubinetti il mistero di via Masaccio Da giorni ci laviamo a 44 gradi

Un'intricata vicenda che unisce problemi domestici e industriali nel cuore pulsante di Firenze, lasciando i residenti a chiedersi: quale sarà la soluzione a questo mistero di acqua bollente? La città si trova di fronte a una sfida inaspettata, dove l'ordinario si mescola allo straordinario, e il futuro potrebbe riservare sorprendenti sviluppi. Restate con noi per scoprire come questa crisi si evolverà e quali passi verranno intrapresi.

Firenze, 29 giugno 2025 – Le disgrazie, recita un antico adagio, non vengono mai da sole. Parole forse un po’ forti – declassiomole a ’guai’ – ma certo è un bel pasticcio se uno dei guasti più anomali che la recente cronaca urbana ricordi – i rubinetti di un pugno di famiglie di via Masaccio che una volta azionati sputano acqua demoniaca nel lavabo – coincide proprio con i giorni dell’altoforno fiorentino che vede la colonnina di mercurio issarsi ogni giorno con sempre maggior brio verso la vetta dei 40. I fatti. Nel tratto di strada compreso tra via Giambologna e via degli Artisti un nutrito gruppo di abitanti lamenta da circa una settimana un fatto stranissimo: l’acqua esce dai rubinetti arroventata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua rovente dai rubinetti, il mistero di via Masaccio. “Da giorni ci laviamo a 44 gradi”

