Acqua la partita delle bollette | Rincari fino al 70% in pochi anni Altolà dei sindacati alla politica

L'aumento delle bollette dell'acqua, con rincari fino al 70% in pochi anni, sta generando grande preoccupazione tra cittadini e sindacati. Mentre il piano dell’Ato 3 promette una gestione più efficiente e trasparente, diverse fonti interne sollevano dubbi sulla chiarezza delle informazioni fornite ai sindaci. È fondamentale che le decisioni sul servizio idrico siano chiare e condivise, garantendo tutela e trasparenza per tutti gli utenti.

Bene il cronoprogramma che indica una tempistica utile a evitare la messa a gara del servizio idrico integrato in Aato 3, e bene la progettata costituzione di una unica società di gestione. Ma diverse diverse "fonti" – per rimanere in tema di acqua – del Piano che la direzione dell'Ato 3 ha inviato ai sindaci sembrano poco chiare e trasparenti". Daniele Principi (Cgil), Rocco Gravina (Cisl), Sergio Crucianelli (Uil), Andrea Coppari (Filctem Cgil), Giuliano Caracini (Femca Cisl), Manuel Broglia (Uiltec Uil) e Dalverio Dafne (Flaei Cisl) lanciano l'allarme. "Il primo elemento che ci lascia preoccupati è la previsione delle tariffe: da qui al 2050 è previsto il raddoppio, il 100% in più.

