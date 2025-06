Acireale dati sanitari e privacy | all’Asp di Catania una giornata di confronto tra esperti

Acireale si prepara a un momento di grande rilevanza nel settore sanitario con la Giornata della Protezione dei Dati, un evento dedicato alla tutela della privacy in ambito medico. Domani, esperti provenienti dall’ASP di Catania si riuniranno per condividere conoscenze e strategie fondamentali in un’epoca in cui proteggere i dati non è mai stato così cruciale. Un’occasione imperdibile per rafforzare la sicurezza delle informazioni sensibili e garantire un’assistenza sempre più affidabile e trasparente.

“Proteggere i dati non è mai stato così importante!”. È questo il titolo della Giornata della Protezione dei Dati, in programma domani a partire dalle ore 8.30, presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale. L’appuntamento, voluto dalla Direzione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: dati - acireale - giornata - sanitari

ACIREALE, SANTA MARIA AMMALATI – “SUMMER FEST”: SPORT, SPETTACOLO E SOLIDARIETÀ Si è conclusa con uno spettacolo in piazza la prima edizione di “Summer: Giornata d’estate a Santa Maria Ammalati”, evento promosso dalla parrocchia local Vai su Facebook

Acireale. Dati sanitari e privacy. All’Asp di Catania una giornata di confronto tra esperti; Ospedali di Acireale e Giarre, promosso il progetto per anziani fragili: +120% di dimissioni protette; Innovazione e Ai: due eventi formativi all’Ospedale di Acireale.

Dati sanitari Matteo Messina Denaro, cosa dice la legge | Giornalettismo - La regolamentazione italiana ha le sue basi nel Regolamento UE 2016/679 (il cosiddetto “G. Riporta giornalettismo.com

Dati sanitari. Approvate tre risoluzioni in Affari sociali alla Camera. Campagne per informare i cittadini sulla loro importanza - Nella giornata di ieri, la Commissione Affar Sociali della Camera ha approvato tre risoluzioni, di maggioranza e opposizione, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari. Secondo quotidianosanita.it