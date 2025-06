Aci Sant’Antonio tenta di aggredire l’ex e le danneggia l’auto | arrestato 39enne per stalking

La lotta alla violenza di genere richiede interventi rapidi ed efficaci, come dimostrato dai Carabinieri di Catania. Recentemente, un 39enne di Aci Sant'Antonio è stato arrestato per stalking e danneggiamento dell’auto dell’ex partner, segnando un altro importante passo nella tutela delle donne. La loro dedizione sottolinea come la tempestività possa fare la differenza nel proteggere le vittime e prevenire tragedie. La sicurezza delle donne deve rimanere una priorità assoluta.

Intervento decisivo dei Carabinieri contro la violenza di genere. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania continuano a dimostrare un impegno concreto nella lotta alla violenza di genere, operando con personale altamente specializzato e pronto a intervenire in modo tempestivo. L'efficacia delle loro azioni si fonda sulla rapiditĂ e sulla sensibilitĂ nel trattare situazioni delicate, in cui il fattore tempo può essere determinante per la tutela delle vittime. L'arresto in flagranza a seguito della richiesta d'aiuto. Nel contesto di questa attivitĂ di prevenzione e contrasto, i militari della Stazione di Aci Sant'Antonio hanno arrestato in flagranza un 39enne di Aci Catena, accusato – secondo quanto ricostruito finora e in attesa di conferma in sede giudiziaria – dei reati di atti persecutori e danneggiamento.