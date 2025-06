Aci Castello e Aci Trezza controlli straordinari della Polizia | porto nuovo osservato speciale

Un’operazione di grande impatto ha coinvolto Aci Castello e Aci Trezza, con controlli straordinari della Polizia di Stato. Nella giornata del 28 giugno, forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza sul territorio, sottolineando l’impegno per la sicurezza dei cittadini. Un intervento coordinato che dimostra come le istituzioni siano sempre più attente alle esigenze di tutela e legalità. L’intervento è stato...

Operazione ad alto impatto sul territorio. Nella mattinata di ieri, 28 giugno, la Polizia di Stato ha guidato un'importante operazione di controllo straordinario nei territori di Aci Castello e nella frazione costiera di Aci Trezza, come parte delle iniziative avviate dalla Questura di Catania per garantire maggiore sicurezza in tutta la provincia. Un servizio coordinato e multidisciplinare. L'intervento è stato organizzato dalla Squadra Volanti, con la collaborazione della Squadra Cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale", della Polizia Locale di Aci Castello e della Capitaneria di Porto.